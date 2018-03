Er du I FORMs næste model?

I FORM Model 2018

Er du god til at komme af sted på lange gåture? Bugner din kost af grøntsager og fuldkorn? Tjekker du ind i fitnesscenteret flere gange om ugen? Eller er du bare god til at se lyst på livet og dermed holde dig mentalt stærk?

Uanset hvad sundhed er for dig, og hvor meget det fylder i dit liv, så har du nu chancen for at dele det med I FORMs læsere. Vi indleder nemlig jagten på I FORM Model 2018 – og det kan blive dig!

For at deltage i konkurrencen skal du indsende et foto af dig selv og en kort beskrivelse af dit forhold til sundhed.

Det kan du vinde:

Fotoshoot til I FORM med professionel fotograf og makeupartist. Billederne vil efterfølgende blive brugt i magasinet, og du får også mulighed for at få dine egne digitale eksemplarer.

En lækker træningspakke med produkter til en værdi af 5000 kr.

Sådan gør du:

Vi skal bruge 3 nye, vellignende og skarpe fotos af dig. Mindst 2 portræt og 1 helfigur. Plus: Din adresse, din alder, dit telefonnummer, din højde, dine tøjstørrelser og din skostørrelse. Det hele sender du ind til os via indstillingmodulet, som kommer her på sitet 23. marts.

INDSTIL DIG TIL I FORM MODEL KLIK HER

Du kan nemt og bekvemt uploade dine fotos og dine oplysninger senest 18. juni 2018. I FORMs redaktion og vores fotograf vil over de kommende måneder se alle billederne igennem. Til sidst finder vi 20 finalister, som går videre til afstemning på vores hjemmeside. Og endelig kåres de 3 vindere!