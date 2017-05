Tak for en fantastisk dag til iFORM KvindeTRI i Gentofte!





Vi håber at I er kommet jer godt ovenpå I FORM KvindeTRI d. 28. maj - har fået hvilet stængerne og ikke blev alt for solbrændte i det dejlige solskinsvejr.





Dagen var fyldt med god stemning, dejligt vejr og en masse seje kvinder!



Du kan se dit resultat fra iFORM KvindeTRI her

Du kan se nogle af billederne fra dagen her









Vi håber rigtig meget på at se jer igen til næste år - HUSK at der allerede er åben for tilmeldingen lige her.

Ses vi?