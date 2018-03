I FORM KvindeTRI ved Bellevue Strand

I FORM KvindeTRI Open Water foregår i og omkring Bellevue strand, og der venter en stor triatlonoplevelse for både den erfarne triatlet og for dig som aldrig har deltaget i en tri før.

Svømningen finder sted i havet ved Bellevue strand et stenkast fra skiftezonen. De 300 meter svømmes i åbent vand, der er med til at give en rendyrket triatlonoplevelse.

Praktisk information

I FORM KvindeTRI Open Water finder sted søndag d. 5. August 2018.

Vi har plads til 600 deltagere.

Distancer:

300 meter svømning i havet



18 km cykling



4 km løb

Tilmelding

Vi har plads til 600 deltagere.

Tilmelding koster 449,- kr. (rabat på 50,- kr. til de første 100 deltagere).

Afhentning af startnumre

Dit startnummer og badehætte kan du afhente fra kl. 7.00 på stævnedagen.

Startnumre kan også hentes inden stævnet hos Puls Sport på Strandvejen. Fredag d. 3. aug. Mellem kl. 14 og 18

Lørdag d. 4. aug. Mellem kl. 10 og 13

Stævneprocedure

De hurtigste deltagere sendes i vandet kl. 7.30 og herefter følger resten af deltagerne 150 stykker af gangen.

Kl. 09.00: 1. svømmestart

Kl. 09.30: 2. svømmestart

Kl. 10.00: 3. svømmestart

Kl. 10.30: 4. svømmestart

Husk at den udleverede badehætte skal bæres under hele svømmedelen. Svømningen foregår i strandområdet i trygge omgivelser uden store bølger og strøm. Vandtemperaturen forventes at være ca. 18 grader, og våddragt er tilladt, men er ikke obligatorisk.

Svømning: ca. 300 m svømning

1. Der svømmes på en ”trekantrute”.

2. Ved hver af de to ”vendepunkter” vil være mulighed for ”let støtte” ved bøjen.

3. Der er kajakker og vandscooter/motorbåd med livreddere på ruten.

4. Der er officials, der tager imod, når du skal i land.

5. Der vil være brus til at skylle sand af fødderne ved skiftezonen.

6. Der vil være en ”afskærmning” til evt. omkl. Ved skiftezonen.

Cykelruten er ca. 18 km

Cyklingen foregår på Strandvejen mellem Tårbæk Strandvej og Jægersborg alle samt på Hvidørevej

Ruten er total afspærret – fysisk og med trafikofficials/flagposter -Der kan evt. komme en krydsende bil – ledsaget af trafikofficials – ved Skovshoved Havn

Der cykles på vejbanen i færdselsretningen –

Cykelruten skal gennemføres to gange/runder.

Løberuten er 4 km

Der løbes på Strandvejen – fortov og cykelsti mellem stævnepladsen og til Hvidørevej.

Ruten er afspærret med vejvisere/flagposter ved vendepunkter.

Ruten er to km og skal gennemløbes to gange/runder

Der er samaritter til stede på Stævnepladsen

