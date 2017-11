Gratis fortræninger til I FORM KvindeTRI Gentofte 2018

Mødesteder og Varighed

Løbetræning med Yoga.:

Løbetræning varer ca. 1 time. Der løbes 3–8 km afpasset efter niveauer. Det vil sige, at I deles op i hold afpasset jeres udgangspunkt og formåen. Der løbes intervaller og fartleg. Efter løb laves der ½ times Yoga i Kildeskovshallen, her må du meget gerne medbringe yoga måtte.

Løbetræning med Core.:

Løbetræning varer ca. 1 time. Der løbes 3–8 km afpasset efter niveauer. Det vil sige, at I deles op i hold afpasset jeres udgangspunkt og formåen. Der løbes intervaller og fartleg. Der er aktive pauser hvor der trænes Core.

Cykeltræning / løb:

Stævnet gennemgås fra tjek ind til mål. Der gives nogle gode tips omkring cykling. Cykelruten gennemkøres, med 1,5 runde eller 2 runder alt efter hastighed, hvorefter der løbes en omgang på løberuten.

Der skal bæres cykelhjelm og cyklen skal vare godkendt til landevej, det vil bl.a. sige have de lovlige reflekser for og bag samt på hjulene. Man er forsikret privat. Vi mødes på parkeringspladsen ved Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte.

Svømmetræning:

Svømmetræning i Kildeskovshallen varer ca. 1 time. Deltagerne kan naturligvis vælge at stoppe før tiden. Vi mødes i foyeren (ved indgangen til svømmehallen). Vi svømmer i Kildeskovshallens 50 m. bassin – ligesom til stævnet. Der er omklædning 15 min før der svømmes. Der kan opstå ventetid hvis antallet af deltagere er større end det antal vi kan have i vandet. I givet fald deles træningen op i 2 gange 45 min for at få plads til alle.





Maks antal deltagere:

Ved svømning er vi på grund af plads forholdene nød til indføre et maks på antallet af deltagere, vi kan maks. have 30 deltagere i vandet af gangen.

Ligeledes kan vi være nød til at indfører et maks antal deltagere til Yoga, da vi ikke på nuværende kender lokalet som stilles til rådighed.









Skriv til os: Har du spørgsmål, skriv til [email protected]