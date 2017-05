Deltagerguide - I FORM KvindeTRI i Gentofte

Aflevering af tidtagningschip

Tidtagningschip og velcrobånd afleveres straks, efter du er kommet i mål. Afleveres chippen ikke på dagen opkræves du et gebyr på 100 kr.





Afhentnings af startnummer

Du kan igen i år afhente dit startnummer i forhallen i Kildeskovshallen i dagene op til stævnet. Du kan afhente dit startnummer følgende dage:

Fredag d. 26. maj fra kl. 15 til 18

Lørdag d. 27. maj fra 10 til 15

Vi anbefaler, at du så vidt muligt benytter dig af dette tilbud, da det giver dig muligheden for at forberede dig og få sat startnumre på tøj og cykel inden stævnedagen.

Det er muligt at hente startnummer for andre deltagere, så længe du har et print af deres mail med startnummer bekræftelse med.





Pose til skiftetøj

Sammen med dit startnummer får du en iFORM KvindeTRI badehætte og en plastpose til dit skiftetøj.

HUSK! Skiftetøjsposen skal du bruge på dagen til dit skiftetøj mellem disciplinerne.

Har du ikke hentet dit startnummer forud for stævnet, kan det afhentes i Informationsboden der åbner 7.00 på stævnedagen. Vi opfordrer dig til at komme i god tid (der kan være kø ved afhentningen) for at få tid til at sætte startnumre på tøj, hjelm og cykel og gøre dig bekendt med stævnepladsen og startområdet.