I FORM Kvinde-TRI

I FORM KvindeTRI 28. maj 2017 i Gentofte

Du behøver ikke være nogen "Jernkvinde" for at deltage - det eneste det kræver, er lidt vilje, en badedragt, en cykel + hjelm og et par løbesko. Distancerne er overkommelige: 300 m svømning, 20 km cykling og 4 km løb.