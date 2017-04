Den ultimative destination for vandhunde

Havtemperaturen ligger på omkring 22 til 28 grader året rundt og det Røde Hav huser nogle af de smukkeste og største koralrev i verden - med ca. 245 forskellige, farverige koraller og 1300 forskellige, eksotiske fiskearter er der overvældende meget at kigge på under havets overflade.

Du kan opleve havets forunderlige liv ved at dykke. Det skal du bruge et dykkercertifikat til, men har du ikke et i forvejen, kan du hos Atlantis Rejser bestille og booke et dykkerkursus i Egypten, så du er garanteret en plads på holdet ved ankomst.

Har du ikke planer om at investere i et dykkercertifikat, kan du også vælge at snorkle. Det er vanedannede at opleve det stille og farverige liv under vandet, så det må du ikke snyde dig selv for i Egypten. Og så kan hele familen være med, da snorkling kan opleves af alle, uanset alder og kondition.