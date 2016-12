Spis dig til en sund og flot krop

Dette skal du spise med clean eating

Du behøver ikke at handle dyrt ind for at følge diæten på clean eating. Det du skal sørge for at implementere i din kost er:

● Friske frugter og grøntsager

● Bælgplanter

● Nødder

● Æg

Desuden kan du godt spise grøntsager på frost. Undersøgelser peger dog på at frosne grøntsager kan miste deres naturlige næringsværdi, hvis du for eksempel steger dem på en pande.





