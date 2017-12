Giv I FORM i julegave

I år bør der måske ligge en lidt anderledes gave under træet. Med et gave-abonnement på I FORM får modtageren bl.a. en masse lækre og sunde opskrifter, tusindvis af træningstips og -programmer samt en masse viden om sundhed og velvære.

Se her, hvordan du giver et abonnement på I FORM i julegave.

Julegaven er anderledes - og så kan man have glæde af den meget længe. Derudover stopper abonnementet helt automatisk, så du behøver ikke at bekymre dig om, at du skal huske at opsige det. Derimod skal du eller modtageren huske at forlænge abonnementet, hvis I skal være opdaterede på de nyeste tips, tricks og tendenser indenfor træning, sundhed og velvære.