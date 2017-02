Bliv en endnu bedre løber med disse øvelser

En af de rigtig gode øvelser som i den grad styrker core-muskulaturen er planken. Den findes efterhånden i mange varianter, men vi holder stadig fast i et par af de klassiske udgaver – og de virker.

Den helt klassiske planke. Superenkel og supergod!

Læs mere: Få maksimalt ud af planken.

Vi må heller ikke glemme sideplanken, som er fremragende for stabiliteten, da den træner både de skrå og tværliggende mavemuskler samt hoftemuskulaturen. Du kan for eksempel prøve en variant her med knæløft for at udfordre din balance og stabilitet yderligere.

Læs mere: Sideplanke med knæløft





Vi elsker at squatte