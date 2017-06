Mød Sandra Cardichon din HOT PowerStretch træner til 100 % IFORM

Sandra Cardichon

Har udviklet sin egen Stretching serie Harmony Body Stretch med flere holdtyper fra ren Stretching, til Stretch med Meditation og nu også som HOT hold. Inspirationen er fra hedes eget liv som danser & performer og fra selv at have oplevet at være skadet og skulle i gang med genoptræning og finde kroppens balance på ny.

Sandra er uddannet danser, skuespiller & sanger fra bl.a. Balett Akademien, Göteborg, Alvin Ailey American Dance Center, New York og The Neighborhood Playhouse School of the Theatre, New York. Hun har optrådt på flere danske teatre, medvirket i film og på TV i hhv. ledende og gæsteroller.

HOT PowerStretch er godt fordi varmen hjælper med at åbne kroppen og musklerne til at arbejde med dybere stræk og øge din krops styrke & fleksibilitet.

Der sker noget magisk, når du træner i hot salen og bliver udfordret. Du oplever din indre styrke, og flytter grænserne for både din krop & sjæl.

