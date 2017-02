Vind kør-selv skiferie og træn med Danmarks bedste freerider

Få en fantastisk uge på ski og prøv kræfter med offpiste sammen med Malene Madsen, der er professionel freerider og en af Europas bedste. Transporten til St. Anton am Arlberg i Østrig er der sørget for - Opel stiller nemlig en Opel MOKKA X til rådighed med brændstofkort.

Præmien er syv nætter på hotel for to voksne på Hotel Chalet Haus Elfie med halvpension, et liftkort til seks dage på ski samt en hel dag på ski med danmarksmesteren i freeride, Malene Madsen.

Du får stillet en MOKKA X til rådighed samt et brændstofkort (max 5000 kr.), og så er det bare med at komme afsted!

St. Anton am Arlberg er et af Europas mest kendte skiområder og er den største skiby i det imponerende Arlberg-område i Østrig. Skisportsstedet ligger ca. 250 km fra München og har hele 280 km pister og mere end 200 km off-piste. Skiområdet er særligt kendt for sine udfordrende off-piste muligheder, der samtidig er nemt tilgængelige.