VIND FORKÆLELSE TIL SOMMERFØDDERNE

Vær med i konkurrencen, og vind Apotekets komplette fodplejepakke.

Dine fødder fortjener opmærksomhed, og det får de i den grad, hvis du bliver en af vinderne af en lækker og skånsom fodplejepakke fra Apotekets.

Pakken består af 7 effektive produkter, der gør dine fødder bløde og velplejede.

ALT DETTE KAN DU VINDE:

Pimpsten

Fodbadesalt, 400 g

24 timers Fodcreme, 100 ml

Antiperspirant Fodcreme, 100 ml

Hælcreme, 100 ml

Fodbadeolie, 100 ml

Hælstift, 25 g

Vi udlodder i alt 10 sæt til en samlet værdi af 4.047 kr.

SÅDAN GØR DU:



For at deltage skal du svare senest d. 1. juni 2017.

Vinderne får direkte besked og bliver offentliggjort her på iform.dk.

Præmien kan ikke byttes til kontanter, og du skal være over 18 år for at deltage i konkurrencen.